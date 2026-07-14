Inauguran nuevas instalaciones del Centro Escolar Leona Vicario en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal inauguró en Ciudad Juárez las nuevas instalaciones del Centro Escolar Leona Vicario No. 2563, infraestructura que albergará a estudiantes desde el nivel preescolar al bachillerato.

El evento fue encabezado por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván y el secretario de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

Durante su intervención, Gutiérrez Dávila dijo que la obra representa una inversión superior a 17 millones 487 mil 612 pesos y beneficia de manera directa a 205 niñas, niños y adolescentes tutelados por el Estado.

Destacó que esta acción forma parte de la visión humanista impulsada por Gobierno del Estado, para mejorar las oportunidades de desarrollo para la niñez y juventud chihuahuense, mediante espacios que fomenten el aprendizaje y la formación integral.

El funcionario señaló que la intervención incluyó la adecuación de un comedor para personal docente y administrativo, un salón de usos múltiples, sanitarios para estudiantes de secundaria y bachillerato, salón de cómputo, laboratorio y un aula destinada al nivel Medio Superior.

Reconoció el trabajo coordinado entre el DIF Estatal, la SEyD y el Ichife, para hacer realidad un proyecto que fortalece la atención educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, expresó que la nueva infraestructura ofrece a las y los estudiantes un entorno adecuado para su desarrollo académico, personal y social.

Explicó que el plantel cuenta con servicios integrales de acompañamiento, desde atención psicológica, trabajo social y enfermería, así como actividades deportivas, culturales y recreativas, que contribuyen a la formación.

Agregó que este proyecto cuenta con el respaldo de Gobierno del Estado y forma parte de las acciones orientadas a garantizar el acceso a una educación de calidad, para quienes más lo necesitan.

El Centro Escolar Leona Vicario atiende a estudiantes desde preescolar hasta bachillerato. Recibe anualmente recursos por más de 7 millones 255 mil pesos para su operación por parte del DIF Estatal.

Al término de la inauguración, las autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones, para conocer la nueva infraestructura que contribuirá al desarrollo académico y personal de las y los estudiantes.

En el presídium estuvieron el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el director general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Iván Ortega Ornelas y el director del plantel, Luis Carlos Aragón Carrasco.