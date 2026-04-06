Al corte de las 14 horas, SICT reporta tres bloqueos por paro de transportistas y agricultores

Ante los bloqueos anunciados por transportistas y campesinos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que a las 14:00 horas, se informa:

– ⚠️🛣️Cierre total de rotonda ubicada en kilómetro 20, en la entrada de Ciudad Juárez

– ⚠️🚘Cierre de Caseta Sacramento, sin acceso por carriles laterales, se canaliza todo por carriles 4 y 5 y solo vehículo chico.

– ⚠️🛤️Cierre parcial de circulación sobre las vías del ferrocarril, por presencia de personas, en el cruce de vías ubicado en el kilómetro 1374+100 de la línea “A”, de la carretera libre Jiménez-Chihuahua.

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⚠️Las condiciones pueden cambiar en cualquier momento; se actualizará la información conforme avance la situación.

🚗 Conduce con precaución, anticipa tus traslados y sigue las indicaciones viales.