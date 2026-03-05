SICT lanza alerta vial en 5 carreteras por tovaneras

La Secretaría de Infraestructura de Caminos y Transporte (SICT) dio a conocer una alerta vial para cinco caminos carreteros tras el pronóstico de tolvaneras hay riesgo para transitar.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo por la presencia de viento en la entidad este jueves 5 y viernes 6 de marzo, con ráfagas que alcanzan hasta los 75 kilómetros por hora, mismos que pueden ocasionar tolvaneras y baja visibilidad en los tramos carreteros de:

Chihuahua-Juárez

Chihuahua–Nuevo Casas Grandes

Juárez–Janos

Chihuahua-La Junta

Chihuahua-Jiménez

Si tiene planeado viajar por alguna de estas zonas, permanece atento a los avisos oficiales de las condiciones del clima.

En caso de presentarse viento en tu trayecto, conserva la calma, enciende las luces, mantén distancia con otros vehículos y conduce con precaución.

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1, la SICT mantiene vigilancia constante en la red carretera federal del estado para garantizar la seguridad de las y los viajeros.