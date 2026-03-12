Si no se siente seguro, no viaje a Puerto Vallarta; señalan agencias de viaje

Alberto Castro Celaya director de Expo Viaja 2026 lanzó un llamado a los chihuahuenses, de no estar seguros en viajar a Puerto Vallarta será mejor cambiar de destino.

“Puerto Vallarta está trabajando de manera normal, el tema terrestre igual si les da miedo viajen por avión, actualmente está bien, pero si tienen miedo yo les diría que no vayan o que cambien de destino, viajar con inseguridad no se lo recomiendo a nadie”, comentó.

Esto luego de los hechos violentos de hace dos semanas tras el operativo de captura y muerte de “Mencho”, lo cual desató un grave foco rojo de inseguridad en el estado de Jalisco.

Señala que aunque estos hechos pusieron en alerta la zona, todas las actividades continúan en pie y no se registran cancelaciones de viajes por ahora, sin embargo, es decisión de cada persona el ir o no, e incluso cambiar de destino.