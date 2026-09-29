Si no ganaron la encuesta hay otras coordinaciones: Sheinbaum tras desginación de coordinaciones estatales de Morena

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el proceso de Morena para la designación de los coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación fue un proceso en donde hubo mucha unidad y lo consideró como muy positivo.
Mencionó que ayer lunes estuvo al pendiente de los anuncios que estuvo realizando la dirigencia nacional a cargo de Ariadna Montiel para las entidades de San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.
En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum mencionó que si bien la designación de las coordinaciones es un tema del partido, mencionó que quienes no ganaron en la encuesta interna para las estatales pueden participar como coordinadores para otros cargos.
Ello en relación a los puestos que Morena buscará ganar en 2027 respecto a alcaldías y legislaciones locales y federales.
Agregó que como consejo para quienes ocuparán las coordinaciones para la Defensa de la Transformación está el seguir los principios de “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
En 2027 serán 17 las gubernaturas que se renovarán por lo que Morena designó a un coordinador y eventual candidato para cada entidad:
Aguascalientes: Nora Ruvalcaba
Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
Colima: Rosa María Bayardo
Querétaro: Santiago Nieto
Sinaloa: Imelda Castro
Guerrero: Beatriz Mojica Morga
Michoacán: Carlos Torres Piña
Quintana Roo: Eugenio Segura
Zacatecas: Verónica Díaz Robles
Baja California: Julieta Ramírez
San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas
Tlaxcala: Ana Lilia Rivera
Nuevo León: Clara Luz Flores
Nayarit: Jasmine Bugarín
Sonora: Lorenia Valles Sampedro
Baja California Sur: Manuel Cota
Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar