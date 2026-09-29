Si no ganaron la encuesta hay otras coordinaciones: Sheinbaum tras desginación de coordinaciones estatales de Morena

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el proceso de Morena para la designación de los coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación fue un proceso en donde hubo mucha unidad y lo consideró como muy positivo.

Mencionó que ayer lunes estuvo al pendiente de los anuncios que estuvo realizando la dirigencia nacional a cargo de Ariadna Montiel para las entidades de San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum mencionó que si bien la designación de las coordinaciones es un tema del partido, mencionó que quienes no ganaron en la encuesta interna para las estatales pueden participar como coordinadores para otros cargos.

Ello en relación a los puestos que Morena buscará ganar en 2027 respecto a alcaldías y legislaciones locales y federales.

Agregó que como consejo para quienes ocuparán las coordinaciones para la Defensa de la Transformación está el seguir los principios de “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

En 2027 serán 17 las gubernaturas que se renovarán por lo que Morena designó a un coordinador y eventual candidato para cada entidad:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

Colima: Rosa María Bayardo

Querétaro: Santiago Nieto

Sinaloa: Imelda Castro

Guerrero: Beatriz Mojica Morga

Michoacán: Carlos Torres Piña

Quintana Roo: Eugenio Segura

Zacatecas: Verónica Díaz Robles

Baja California: Julieta Ramírez

San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera

Nuevo León: Clara Luz Flores

Nayarit: Jasmine Bugarín

Sonora: Lorenia Valles Sampedro

Baja California Sur: Manuel Cota

Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar