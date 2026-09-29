Firman convenio Municipio y Red Educativa; becas en carrera y bachilleres para emprendedores



Esta mañana el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán y Jorge Hernandez de Red educativa firmaron un convenio de colaboración para dar estudios a emprendedores.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, y Red Educativa México llevan a cabo el presente acto protocolario con motivo del Convenio de Colaboración CV/SJ/066/2026, formalizado el 10 de agosto de 2026, mediante el cual se establecieron las bases generales de colaboración para desarrollar acciones y estrategias conjuntas de difusión, vinculación e integración de los programas de capacitación de Red Educativa México, con el fin de impulsar la profesionalización de personas adultas en el Municipio de Chihuahua.

Mediante este acto, ambas instituciones refrendan públicamente su compromiso de colaboración para acercar oportunidades de capacitación y profesionalización, fortalecer el talento y contribuir al desarrollo económico y profesional de Chihuahua Capital.

“Es una gran oportunidad para que personas que no pudieron terminar una carrera o el bachillerato, nunca es tarde”, comentó Jordán.

En Chihuahua existen 372 mil personas no cuentan con estudios media superior, se esperan que con este proyecto se registren

Las personas pueden llegar a estudiar bachillerato o titulación de carrera contarán con una beca del 50% para este proyecto, esto con un programa de financiamiento.

Para los interesados en participar deben estar pendientes de las redes sociales de Desarrollo Económico y Competitividad ya que cada semana se espera una convocatoria para bachillerato o carrera profesional en donde se darán a conocer los requerimientos y más.

Este proyecto estará avalado por la SEP, el costo por una carrera puede ser de 63 mil pesos y con la beca llegará a costar 31 mil 900 pesos, mientras que el bachillerato 13 mil 800 y con la beca 6 mil 900.