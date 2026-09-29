Fortalece Sindicatura la formación de su personal con capacitación de Fundación CIMA

Personal de la Sindicatura Municipal participó en la capacitación “11 cosas para ser feliz”, impartida por instructores de la Fundación CIMA, con el acompañamiento de la Unidad de Género de la Sindicatura Municipal y del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que este tipo de actividades forman parte del compromiso de la institución por fortalecer de manera integral a quienes forman parte de la Sindicatura.

“Queremos que nuestro personal cuente con herramientas que le permitan crecer, fortalecer sus relaciones y desarrollar habilidades que también se reflejen en un mejor desempeño dentro de la institución. La capacitación constante es fundamental para seguir construyendo una Sindicatura más humana, preparada y cercana”, señaló la Síndica Olivia Franco.

Durante la jornada se compartieron herramientas y reflexiones orientadas al crecimiento personal, la conexión con los demás y el fortalecimiento de habilidades aplicables tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Como parte de la metodología de la capacitación, al personal se le aplica un examen previo y otro al finalizar, con el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos y medir el aprendizaje generado durante la sesión.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por la Unidad de Género de la Sindicatura, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, para promover la formación continua y el fortalecimiento institucional.