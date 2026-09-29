Triple choque deja daños materiales en carretera a Juárez

Un choque por alcance se registró en el kilómetro 20 de la carretera Chihuahua-Juárez, en sentido norte-sur, frente a la colonia Riberas de Sacramento, donde tres vehículos se vieron involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Chevrolet presentó una falla mecánica y quedó detenido sobre la carpeta asfáltica. Momentos después, el conductor de un Nissan Máxima no logró evitarlo y lo impactó por la parte trasera, proyectándolo varios metros.

Posteriormente, una camioneta tipo pick up que circulaba por el sector no se percató del accidente e impactó también al Chevrolet que permanecía descompuesto. Tras el segundo impacto, el conductor de la pick up continuó su marcha y se retiró del lugar.

En el accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Elementos de las autoridades acudieron para atender el incidente y realizar las diligencias correspondientes.