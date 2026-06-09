Si estás en peligro, solicita ayuda de policías o bomberos con los tótems de la DSPM

Hay 98 en diversos puntos de la ciudad para usarse en casos de emergencias

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 9 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal cuenta con 98 tótems de emergencia en diversos puntos estratégicos de la ciudad para pedir apoyo inmediato de la Policía Municipal o del Heroico Cuerpo de Bomberos con solo oprimir un botón.

Estos tótems forman parte de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) y están equipados con cámaras de videovigilancia, sistema de audio y un botón de emergencia, para que cuando una persona requiere ayuda, únicamente debe presionar dicho botón.

Este genera una alerta automática que es recibida en el Centro de Monitoreo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde personal especializado establece comunicación directa para conocer la situación y coordinar la atención correspondiente.

De estos 98, 28 tienen cámaras y los otros 70 tienen solo sistema de audio. Cuando se pide ayuda, las cámaras observan en tiempo real lo que ocurre en el lugar, facilitando una mejor visión de lo que ocurre y enviar unidades de inmediato para atender la emergencia.

Desde su puesta en funcionamiento, estos dispositivos han contribuido a la atención de miles de reportes relacionados con situaciones de emergencia.

El Gobierno Municipal invita a las y los chihuahuenses a identificar y utilizar responsablemente los tótems de emergencia, una herramienta tecnológica que fortalece la seguridad de la comunidad.