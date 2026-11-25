Con el objetivo de orientar la toma de decisiones de los consumidores ante la amplia oferta de entretenimiento digital, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un comparativo de costos y características de los paquetes básicos y estándar de las principales plataformas de streaming de video y audio en el país.

A través de la sección Brújula de Compra de la Revista del Consumidor, la dependencia recomendó a la población analizar los catálogos antes de contratar y optar por suscripciones temporales para evitar que los cobros recurrentes se conviertan en gastos hormiga a largo plazo.

¿Cuál es la plataforma de streaming de video más barata según la Profeco?

El análisis de la Profeco muestra una diferencia considerable entre los planes básicos de las distintas aplicaciones, dependiendo de si incluyen publicidad o permiten descargas sin conexión:

Los más económicos:

Curiosity Stream Standard encabezó la lista con el precio más bajo, en 89 pesos mensuales (o 715 pesos al año). Le siguió HBO Max, con un paquete con anuncios de 119 pesos al mes (1,428 pesos anuales).

Rango intermedio: Los planes estándar con anuncios de Netflix y Disney+ registraron tarifas de 139 y 159 pesos mensuales, respectivamente. Ambos permiten reproducción simultánea en dos dispositivos, pero carecen de planes anuales y de periodos de prueba gratuita.

Los de mayor costo: Entre los paquetes básicos más elevados se ubicaron Apple TV (199 pesos), Mubi (219 pesos) y MVSHub (249 pesos). A cambio, estas opciones ofrecen modo sin conexión (offline) y reproducción simultánea en hasta cinco dispositivos.

Spotify, Apple Music y Deezer: cuánto cuestan los planes de streaming de audio

En el segmento de música y pódcast, la Procuraduría reportó una equivalencia de precios en las tarifas sin anunciosde Apple MusicIndividual, Deezer Premium y Spotify Premium Individual, con un costo de 139 pesos mensuales cada uno; los tres incluyen modo offline, prueba gratuita y modalidades sin costo con limitaciones.

Recomendaciones de la Profeco antes de contratar

Más allá de la tarifa, la Profeco instó a los consumidores a verificar cuatro factores clave antes de suscribirse:

La inclusión de anuncios.

La compatibilidad con sus equipos.

La posibilidad de descargar contenido (offline).

(offline). El límite de dispositivos simultáneos en reproducción.

Asimismo, recordó que una conexión rápida y estable de 3 megabits por segundo (Mbps) es necesaria para reproducir contenido en resolución 4K, por lo que sugirió ajustar la calidad de reproducción de acuerdo con la red y el dispositivo que se utilicen.

Además, recomendó revisar que cada plataforma cuente realmente con el contenido de interés y elegir el plan más adecuado al presupuesto familiar.

Cobros automáticos y renovaciones: tus derechos como usuario de streaming

Por otra parte, la Profeco subrayó que las empresas deben informar con claridad si el servicio tiene cobros automáticos, detallar los montos y fechas, y notificar cualquier renovación con al menos cinco días naturales de anticipación.

Además, hizo énfasis en que este comparativo tiene como fin orientar y proteger a los consumidores, lo que no implica una certificación, recomendación o aval de la Profeco.