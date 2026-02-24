Sheinbaum y embajador de EU se reúnen durante hora y media tras operativo contra el ‘CJNG’

Ciudad de México. La reunión de la presidenta, Claudia Sheinbuam Pardo, e integrantes del gabinete de seguridad con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, para hablar del operativo donde fue abatido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, concluyó después de hora y media.

El diplomático arribó a Palacio Nacional a las 12:44 horas al encuentro en el que participaron los secretarios de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla; de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Johnson se retiró en la camioneta Suburban blindada, en la que llegó, más cuatro camionetas de su seguridad y elementos de la Guardia Nacional.