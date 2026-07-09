“Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”: Andrea Chávez

Luego de que Arturo Escobar, integrante de la dirigencia del PVEM, hiciera público su respaldo al aspirante Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez dejó clara su postura al reiterar que su proyecto político se encuentra en Morena: “Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”, expresó.

Andrea Chávez subrayó que su convicción política siempre ha estado en Morena, el movimiento que la vio nacer y en el que ha construido toda su trayectoria pública.

Recordó que ha sido únicamente militante de Morena, además de desempeñarse como dirigenta y vocera del partido, por lo que reiteró que su lealtad está con el movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que llevó a la presidencia a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

“Mi convicción está en Morena. Ahí está mi compromiso, aquí está mi trabajo y aquí seguiré construyendo junto al pueblo de Chihuahua. Confío plenamente en nuestro movimiento, en sus procesos internos y en que ganaremos la encuesta”, señaló.

La morenista afirmó que enfrenta este proceso con absoluta serenidad y confianza, respaldada por el trabajo realizado y por el reconocimiento ciudadano que se refleja en todas las encuestas, las cuales la ubican al frente de las preferencias rumbo a la definición de la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

Chávez Treviño aseguró que respeta plenamente las decisiones que toma cada partido político y reconoció el derecho que tienen de respaldar a los perfiles que consideren más afines a su proyecto.

Sostuvo que su prioridad no son las definiciones partidistas, sino las de la gente, por lo que continuará recorriendo Chihuahua, escuchando a las y los ciudadanos y fortaleciendo el proyecto de la Cuarta Transformación desde el territorio.

Asimismo, agradeció las expresiones de respaldo que ha recibido de liderazgos de Morena y del Partido del Trabajo, las cuales, dijo, reflejan la fortaleza y la unidad del movimiento.