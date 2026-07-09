Danna conquista Paris Fashion Week: fue la única mexicana invitada al desfile de Robert Wun

Danna fue la única mexicana invitada al desfile de Alta Costura de Robert Wun en París, donde compartió front row con Cardi B y deslumbró con un sofisticado look.

Danna continúa consolidando su lugar como una de las celebridades mexicanas con mayor presencia en la industria de la moda . La cantante asistió al desfile de Alta Costura Otoño-Invierno 2026 del diseñador Robert Wun, celebrado durante la Paris Fashion Week, donde fue la única invitada mexicana y compartió la primera fila con figuras internacionales como Cardi B.

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Danna cumple un sueño en la Alta Costura de París

La intérprete de Mala Fama volvió a demostrar que su influencia va más allá de la música. Su presencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario de la alta costura confirma el creciente interés de las grandes casas de moda por convertirla en una de sus embajadoras en Latinoamérica.

Danna y Cardi B (Instagram)

Tras el desfile, Danna compartió su emoción con sus seguidores a través de Instagram, donde reveló que asistir a un show de Robert Wun era uno de sus grandes sueños.

“Desde la primera vez que me enamoré de los diseños de Robert soñé con vestir una de estas piezas, pisar este lugar y experimentar en vivo este show tan exquisito e inspirador…. Woaooooo…. Again… living my couture dream playing with love and fire…. thank you for inviting me”, escribió la cantante junto a una serie de fotografías del evento.

El diseñador hongkonés, reconocido por sus propuestas teatrales y escultóricas, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la alta costura contemporánea. Sus creaciones han sido llevadas por celebridades como Lady Gaga, Beyoncé, Zendaya, Celine Dion y Cardi B, consolidando su prestigio en las pasarelas internacionales.

El look con el que Danna acaparó las miradas en la Paris Fashion Week

Para la ocasión, Danna apostó por un elegante vestido en tono marrón chocolate, uno de los colores protagonistas de la temporada otoño-invierno.

El diseño destacó por su silueta de hombros descubiertos, un corpiño corto confeccionado en tul y una larga falda de seda con acabado satinado. Dos delicadas capas de tela caían sobre los brazos, creando un efecto etéreo que evocaba la estética dramática característica de Robert Wun.

Danna y el diseñador Robert Wun. (Instagram)

La artista complementó el conjunto con sandalias doradas de plataforma, un llamativo sombrero de ala ancha con ojales metálicos y accesorios XL, entre ellos anillos de gran tamaño y una pulsera escultórica que aportaron un aire vanguardista al estilismo.

A diferencia de sus recientes cambios de imagen, Danna decidió ocultar su cabello bajo el sombrero y dejar que el protagonismo recayera en un maquillaje luminoso con tonos cálidos, perfectamente coordinado con el resto del look.