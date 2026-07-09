Entrega SDR mil árboles en conmemoración del Día Nacional del Árbol

– La iniciativa busca promover la reforestación urbana y el establecimiento de huertos familiares

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó en la ciudad de Chihuahua mil árboles y semillas de hortalizas, en el marco de la conmemoración por el Día Nacional del Árbol, que tiene como propósito fomentar la reforestación en zonas urbanas y suburbanas.

Durante la jornada se distribuyeron distintas especies ornamentales y frutales, como pinos, encinos, tuyas, rosa laurel, moro, mora, huizache, álamo, manzano, olivo, parra, granado, higuera y membrillo.

Además de mil 300 paquetes de semillas de hortalizas con variedades como acelga, cilantro, rábano, chile chilaca, frijol ejotero, calabaza, pepino, tomate saladette y chile jalapeño, para la instalación de huertos de traspatio.

El jefe del Departamento de Agricultura de la SDR, Rogelio Olvera, dijo que estas plantas provienen de los viveros forestales que administra la dependencia en Aldama y Basúchil, donde se producen especies para los programas de reforestación y apoyo a productores.

Expresó que las jornadas de entrega se realizan de manera periódica en distintas regiones del estado, como parte de las acciones para promover la cultura ambiental, incrementar la cobertura vegetal y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales.

Invitó a la población a mantenerse atenta a las próximas convocatorias, ya que durante el año se harán nuevas entregas.