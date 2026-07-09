Resuelve CEMAS 741 conflictos penales por daños y lesiones en el primer semestre de 2026 mediante justicia restaurativa

• Recuperó más de 20.5 millones de pesos en reparación del daño para las víctimas y mantiene 249 convenios en proceso de cumplimiento, resultados que confirman el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias en Chihuahua

El Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (CEMASC), logró, durante el primer semestre de 2026, la conclusión definitiva de 741 asuntos relacionados con delitos de daños y lesiones, a través de mediación y conciliación, fortaleciendo la justicia restaurativa como una vía real, ágil y efectiva para resolver conflictos penales en el estado.

El titular de CEMASC, dio a conocer, además, que 249 asuntos se encuentran pendientes de cumplimiento de convenio, los cuales, una vez satisfechos en su totalidad, se sumarán como nuevos casos resueltos, ampliando aún más el alcance de los resultados señalados.

En materia de reparación del daño, de enero a junio de 2026, el CEMASC recuperó 20 millones 501 mil 27 pesos en favor de las víctimas, cifra que corresponde al total de los delitos atendidos por la institución durante el periodo y que evidencia el impacto directo de los mecanismos alternativos en la reparación integral a quienes han sido afectados por un delito.

“Los resultados son producto de un modelo de atención que privilegia el diálogo, la reparación y la solución pacífica de los conflictos por encima de la judicialización innecesaria, permitiendo que las partes involucradas alcancen acuerdos satisfactorios en menor tiempo y con pleno respeto a sus derechos” Añadió Terrazas Parada.

El trabajo del CEMASC se apoya en la coordinación permanente con las Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado, lo que permite canalizar de manera oportuna los asuntos susceptibles de resolverse mediante mecanismos alternativos y liberar capacidad de las y los agentes del Ministerio Público para concentrar sus esfuerzos en los delitos que, por su naturaleza y complejidad, requieren una mayor intervención institucional.

Los resultados del primer semestre reafirman al CEMASC como una pieza central del sistema de procuración de justicia en Chihuahua; además, como un organismo que reduce tiempos de atención, fortalece la cultura de la paz y ofrece a la ciudadanía una vía efectiva para la reparación del daño y la solución real de sus conflictos.

“Los resultados obtenidos durante este primer semestre, demuestran que la justicia restaurativa es una herramienta eficaz que beneficia directamente a la ciudadanía. Cada asunto que se resuelve mediante mecanismos alternativos, representa una oportunidad para resolver el conflicto de manera pacífica y garantizar la reparación del daño a las víctimas, fortaleciendo con ello la confianza de las y los chihuahuenses en las instituciones de procuración de justicia”: señaló el Director General del CEMASC, Daniel Terrazas Parada.

Expresó que se continúan consolidando un modelo de justicia alternativa, que privilegia la solución de los conflictos, la reparación integral del daño y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones, como parte del compromiso de la Fiscalía General del Estado por ofrecer una justicia más pronta, eficiente y cercana a la ciudadanía.