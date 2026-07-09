Actividad Industrial cae -5.1% en marzo a coparación del 2025

Según índices de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del sector privado (PICsp) dio a conocer que la actividad industrial en el estado bajó un 5.1% durante el mes de marzo.

En marzo 2026, en su comparativo mensual el estado de Chihuahua registró una disminución del -1.7%, posicionándose en el lugar número 9 entre los estados que presentaron disminución en su actividad industrial.

Los estados con mayor crecimiento fueron: San Luis Potosí (5.1%), Michoacán (4.0%) y Veracruz (3.6%).

En su comparativo anual, la actividad industrial del estado de Chihuahua registró una disminución del -5.1% en marzo de 2026. Por subsectores, los resultados fueron los siguientes:

•⁠ ⁠Generación de energía eléctrica: -6.8%

•⁠ ⁠Industria manufacturera: -2.0%