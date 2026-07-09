Informa Gobierno Municipal proceso y fechas de pago de las Becas de Excelencia Académica 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, informa a las y los beneficiarios del programa Becas de Excelencia Académica 2026 de la zona urbana el procedimiento para el cobro del apoyo económico, así como el calendario de pago correspondiente a cada nivel educativo.

De acuerdo con la convocatoria, las y los beneficiarios de Educación Superior recibirán un apoyo económico de 4 mil 500 pesos, mientras que las y los beneficiarios de Educación Primaria recibirán 2 mil 300 pesos.

La madre, padre o tutor, y en su caso la persona solicitante mayor de edad, deberá acudir a la ventanilla de la sucursal de Scotiabank más cercana a su domicilio, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, presentando una identificación oficial vigente y el folio de su solicitud, únicamente en las fechas establecidas para cada nivel educativo.

El calendario de pago es el siguiente:

Del 13 al 24 de julio: Educación Superior.

Del 27 de julio al 7 de agosto: Educación Primaria (2.º, 3.º y 4.º grado).

Del 10 al 21 de agosto: Educación Primaria (5.º y 6.º grado).

Se invita a las y los beneficiarios a respetar las fechas asignadas y acudir con la documentación requerida para agilizar el proceso de entrega del recurso.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo a las 072 extensiones 6520, 6566, 6509 o 6517, en horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a jueves y de 8:30 am a 2:00 pm los viernes o acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en Av. Juárez esquina con Segunda número 4 de la colonia Centro.