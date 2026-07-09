Reconocen a 47 policías de las Células BOI por su compromiso y resultados en materia de seguridad



El comisario Julio César Salas González, director de Seguridad Pública Municipal, acompañado por las autoridades que integran la Mesa de Seguridad, encabezó la entrega de reconocimientos a 47 policías de las diferentes corporaciones que conforman las Células de Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), en reconocimiento a su compromiso, profesionalismo y resultados en favor de la seguridad.

Durante la ceremonia se destacó que el trabajo conjunto entre las distintas instituciones ha fortalecido la capacidad de respuesta ante la incidencia delictiva, mediante patrullajes estratégicos, labores de inteligencia, presencia operativa y coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades señalaron que estos resultados son producto del esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio de las y los elementos que diariamente trabajan de manera coordinada para proteger a la ciudadanía y preservar el orden.

Asimismo, reiteraron que la coordinación interinstitucional seguirá siendo fundamental en la estrategia de seguridad, fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia e investigación para brindar mayor tranquilidad a las familias chihuahuenses.