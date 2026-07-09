Cruz Azul solicita a la Liga Mx jugar sus partidos en el estadio Ciudad de los Deportes

El Cruz Azul solicitó a la Liga Mx cambiar sus partidos como local al estadio Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026, informó la liga en un comunicado.

“De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables”, indicó.

El actual campeón del futbol mexicano jugó sus encuentros del torneo Clausura 2026 en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, debido a que tuvo complicaciones para continuar en el Olímpico Universitario. También disputó unos partidos en el estadio Banorte antes de ser entregado para el Mundial

“Una vez concluido dicho proceso, la Liga BBVA MX determinará lo conducente e informará con oportunidad”, agregó la liga.

La Máquina debuta el viernes 17 de julio en su visita al Atlético de San Luis.