Sheinbaum supervisa construcción del tren de pasajeros CDMX-Querétaro; “Va avanzando conforme al programa”

Claudia Sheinbaum supervisa los trabajos del tren Ciudad de México-Querétaro, acompañada por los gobernadores del estado de México, Delfina Gómez, y de Hidalgo, Julio Menchaca; el general Gustavo Vallejo, jefe de la residencia general de construcción, y Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), así como funcionarios del gabinete. Foto Arturo Sánchez Jiménez.

Polotitlán, Edomex.- Con un avance del 32 por ciento y 90 por ciento del derecho de vía liberado, la construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro “va avanzando conforme al programa”, afirmó este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien precisó que la obra forma parte de cerca de 2 mil 500 kilómetros de vías férreas que se construirán en el sexenio, con una inversión de alrededor de 700 mil millones de pesos.

Al supervisar los trabajos en el kilómetro 137, la mandataria recorrió cerca de 13 kilómetros del trazo, acompañada por los gobernadores del estado de México, Delfina Gómez, y de Hidalgo, Julio Menchaca; el general Gustavo Vallejo, jefe de la residencia general de construcción, y Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), así como funcionarios del gabinete.

Sheinbaum destacó que el tren “es más rápido” que los automóviles, pues en estos recorridos “hay una saturación muy grande en las carreteras”, y que la ruta Ciudad de México-Querétaro “está resolviendo un problema de movilidad de lo que es la zona centro del país, realmente una zona metropolitana muy amplia”. Agregó que en algunas zonas funcionará “como un tren urbano” y que su construcción genera empleos y desarrollo regional.

El general Vallejo informó que el proyecto “lleva un 32 por ciento de avance”, con 12 frentes de construcción en operación, y que el frente visitado registra casi 39 por ciento. Detalló que actualmente hay alrededor de 18 mil 500 empleos activos y que el tren recorrerá el trayecto en unas dos horas, con velocidades de hasta 180 kilómetros por hora en algunos tramos.

Por su parte, Lajous explicó que el recorrido, de alrededor de 230 kilómetros desde Buenavista hasta el centro de Querétaro, será en vía doble, con trenes diésel-eléctricos. Indicó que 47 convoyes ya están contratados y en fabricación en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y que todas las estaciones tendrán conexión con el transporte público local.