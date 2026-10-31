El papá de Meghan Markle dejó en México una bodega con materiales que podrían inculparlo, aseguran

Una bodega que Thomas Markle rentó en Rosarito, Baja California, habría almacenado fotografías, revistas y videos con presunto material de abuso sexual infantil, según una investigación de Daily Mail.

Una bodega que Thomas Markle, papá de Meghan Markle,rentó en Rosarito, Baja California, habría contenido fotografías, revistas y videos con presuntas imágenes de abuso sexual infantil, según reveló el Daily Mail, medio británico que aseguró que ya notificó al FBI sobre los objetos encontrados.

De acuerdo con la publicación, en el lugar también había negativos fotográficos, computadoras, cintas de video VHS, libros y documentos con referencias a la dark web.

El material podría aportar elementos a las investigaciones que las autoridades de Filipinas realizan sobre las acusaciones contra Thomas Markle, quien actualmente tiene 82 años.

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en Rosarito?

Según el diario británico, Thomas Markle contrató el espacio de almacenamiento en 2017 y dejó de pagar la renta durante los dos años anteriores al descubrimiento. La bodega medía aproximadamente 4.6 metros de largo por 3 metros de ancho.

Entre los objetos que encontraron los periodistas estaban revistas asiáticas que presuntamente contenían imágenes de abuso sexual infantil; fotografías y negativos de 35 milímetros con imágenes de menores y mujeres jóvenes desnudas; alrededor de 50 videocasetes con distintos títulos, cuyo contenido no fue verificado.

También habría libros sobre sexualidad y publicaciones relacionadas con menores; una computadora de escritorio e instrucciones para utilizar un programa de borrado de discos duros; un plato de papel con la inscripción dark web y direcciones de internet.

La publicación también describió una fotografía en la que Thomas Markle aparecería sentado junto a una joven en una cama de hotel. La identidad y edad de la persona no quedaron establecidas mediante un análisis independiente, según dijo el Daily Mail.

Las acusaciones contra Thomas Markle por pornografía infantil comenzaron en Filipinas

El hallazgo en México se suma a las acusaciones que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, presentó contra su padre en octubre de 2026.

Según The Sun, Thomas Jr. encontró cientos o miles de imágenes de presunto abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en su casa de Cebú, Filipinas. El hombre aseguró que entregó el material a la policía local y notificó al FBI.

Thomas Markle y su hijo se trasladaron a Filipinas a principios de 2025. Tras las acusaciones, Thomas Jr. aseguró que confiaba en que los especialistas determinarían la naturaleza de los archivos y aportarían pruebas sobre su origen.

El papá de Meghan Markle niega poseer pornografía infantil

En declaraciones al Daily Mail, Thomas Markle calificó las acusaciones de su hijo como mentiras y negó haber tenido relaciones sexuales con menores de 18 años o poseer material de abuso sexual infantil.

El padre de Meghan reconoció que pagó por mantener relaciones sexuales con mujeres adultas durante sus viajes a Filipinas, pero rechazó cualquier vínculo con delitos sexuales contra menores.

Thomas Jr. cuestionó la versión de su padre y sostuvo que las pruebas que entregó a la policía permitirían esclarecer los hechos.

Meghan Markle alejó a sus hijos de su abuelo para protegerlos

Por su parte, Meghan Markle aseguró en un comunicado que estaba profundamente afectada por las acusaciones contra su padre y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sufrido algún daño.

Meghan se alejó de su papá para proteger a sus hijos (AFP)

La duquesa de Sussex explicó que su distanciamiento de Thomas Markle y su decisión de impedirle tener contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, tuvieron como propósito protegerlos.

Meghan también mencionó una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres en 2019, que contenía acusaciones contra su padre. El documento fue escrito por Roslyn Loveless, primera esposa de Thomas Markle y madre de Thomas Jr.

La esposa del príncipe Harruy aseguró que recibió garantías de que las autoridades investigarían los señalamientos. Según fuentes cercanas citadas por People, Meghan y el príncipe Harry reciben información sobre el desarrollo del caso.