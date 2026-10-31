Se inauguraron los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La capital de Senegal es anfitriona de la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Ciudad de México. Ariadna Chávez y Daniel Saborio portaron con orgullo la bandera mexicana durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar.

La judoca y el nadador fueron dos de los protagonistas en la ceremonia de apertura. El espectáculo se llevó a cabo al ritmo de tambores y bailes típicos, en lo que fue una demostración de la riqueza de la cultura africana.

Con la leyenda “África da la bienvenida, Dakar celebra”, la capital senegalesa dio la bienvenida a los participantes, mientras miles de aficionados acompañeron a las distintas delegaciones en su desfile en el estadio Abdoulaye Wade .

Alrededor de 2 mil 700 atletas entre 14 y 18 años competirán en estos Juegos en un total de 25 deportes. La justa se extenderá hasta el 13 de noviembre.

La cuarta edición del certamen juvenil congregará a representantes de 207 delegaciones bajo un esquema de paridad de género total, con 153 pruebas que otorgarán medallas, además de la incorporación de un equipo de refugiados por primera vez.

México estará representado por 62 deportistas y competirá en basquetbol 3×3, tiro con arco, gimnasia artística, atletismo, bádminton, beisbol 5, handball de playa, voleibol de playa, lucha de playa, box, ciclismo de ruta, judo, remo beach sprints, vela, skateboarding, natación, taekwondo, triatlón y wushu.

Dakar 2026 llega luego de que, en julio de 2020, derivado de la pandemia por covid-19, el Comité Olímpico Internacional (COI) aplazara hasta este año el certamen juvenil, que inicialmente se realizaría en 2022.

Las anteriores ediciones se celebraron en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018, siendo esta última donde México firmó su mejor actuación con un total de 12 preseas con destacados medallistas como el clavadista Randal Willars, el velocista Luis Avilés, la marchista Sofía Ramos, entre otros.