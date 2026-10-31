Alex Domínguez presenta Segundo Informe Legislativo; destaca 34 iniciativas y 19 intervenciones en tribuna

El diputado federal y presidente estatal del PRI destacó el trabajo legislativo en materia de seguridad, salud, educación, desarrollo económico y protección de los derechos ciudadanos.

En el marco de la presentación de su Segundo Informe de Actividades Legislativas, el diputado federal y presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alex Domínguez, dio a conocer los principales resultados de su trabajo en la Cámara de Diputados, bajo el lema “Hagamos un Chihuahua Fregón: Del compromiso a los resultados legislativos”.

El legislador informó que durante este periodo presentó 34 iniciativas propias, impulsó siete iniciativas en conjunto con el Grupo Parlamentario del PRI, promovió nueve proposiciones con punto de acuerdo y participó en cuatro asuntos adicionales mediante proposiciones de su bancada.

Asimismo, destacó 19 intervenciones en tribuna, 29 reuniones de las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales, Defensa Nacional y Justicia, además de 62 encuentros, foros y espacios de diálogo con diversos sectores de la sociedad.

El legislador del tricolor señaló que su agenda legislativa estuvo enfocada en atender las principales necesidades de Chihuahua, particularmente en seguridad pública, fortalecimiento del campo, defensa del agua, infraestructura carretera, servicios de salud y desarrollo económico.

En materia social, resaltó las propuestas dirigidas a fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia, ampliar las oportunidades laborales para jóvenes, garantizar los derechos de las personas adultas mayores y mejorar el acceso a servicios médicos y educativos.

En cuanto a las prioridades para Chihuahua, destacó los exhortos para gestionar recursos extraordinarios ante la sequía, reforzar la seguridad en carreteras federales, mejorar la infraestructura vial y garantizar el abasto de medicamentos en instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

El congresista federal subrayó que la labor legislativa debe mantener una vinculación permanente con la ciudadanía, mediante el diálogo con productores, empresarios, comerciantes, organizaciones sociales y familias chihuahuenses.

Finalmente, Alex Domínguez reiteró que continuará trabajando desde la Cámara de Diputados para impulsar iniciativas, gestionar recursos y promover soluciones a las necesidades del estado, manteniendo como prioridades la seguridad, la competitividad y el bienestar de las familias.

“Seguiremos trabajando con firmeza desde San Lázaro por los resultados que nuestra gente merece”, concluyó.