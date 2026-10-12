Sheinbaum pide a gobierno de Lemus explicar represión en Guadalajara; anuncia reunión para buscar alternativas a privatización

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad con la represión que se registró ayer en Guadalajara a quienes protestaron por la mala calidad del agua y los problemas que hay en torno al suministro del líquido. Consideró que el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, debería explicar porqué se generó esta situación y subrayó que “nosotros no estamos de acuerdo con la represión” y deben explicar porque usaron agua y gases lacrimógenos.

“Lo que vimos ayer de utilizar el agua para reprimir no debe ocurrir en México. No puede ser una práctica que deba ocurrir en México por mas que haya un bloque negro, no debe utilizarse porque es una técnica represiva”, dijo Sheinbaum e instó a denunciar esto a quienes se llenan la boca para defender el estado de derecho.

Durante su conferencia, reconoció que hay un problema de fondo en el suministro del agua que debe atenderse y que su gobierno está dispuesto a colaborar. Sin embargo, destacó que el gobierno del estado ha presentado una propuesta que implica un esquema de financiamiento que podría derivar en la privatización del suministro del agua y que esta cuestión no se debe politizar.

Sheinbaum enfatizó en que no está de acuerdo en este mecanismo por lo que adelantó que hoy habrá una reunión entre el gobierno del estado de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua para analizar alternativas. Dijo que confía en alcanzar un acuerdo para dar salida al conflicto por el agua en la entidad porque existe la voluntad de alcanzar una solución.

Recordó que en el sexenio pasado hubo una acción conjunta en la construcción de la presa el Zapotillo entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro, sin embargo, el compromiso de este último de construir un ducto para complementar las obras y garantizar el suministro de agua limpia pero se incumplió con la realización de la obras.

Subrayó que lo importante es resolver el problema de la contaminación del agua por eso se realizará este diálogo entre ambas partes. Aseveró que en parte el problema de la contaminación tiene que ver también con la administración municipal.