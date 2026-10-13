Fiscalía de Bolivia imputa a Evo Morales y García Linera por asesinato y tortura

La Paz. La Fiscalía General de Bolivia admitió este lunes una proposición acusatoria contra el ex presidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera por presuntos delitos de asesinato, tortura, vejaciones y privación de la libertad, relacionados con el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, donde murieron tres extranjeros.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó que notificó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de la acumulación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades, a partir de una denuncia presentada la semana pasada por la senadora Tomasa Yarhui y otros legisladores del opositor Partido Libertad y República (Libre).

“Sobre Evo Morales, hemos admitido una proposición acusatoria presentada ya por el Ministerio Publico ante el Tribunal Supremo de Justicia​​​. Entonces, estamos continuando, se le dio el dinamismo correspondiente, hoy verán el comunicado sobre esta situación”, explicó Urioste, en conferencia.

Durante el operativo, agentes policiales irrumpieron en habitaciones del hotel y dispararon contra un grupo de extranjeros a quienes el gobierno de Morales acusó de planear un magnicidio y promover la secesión.

El caso derivó en denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Urioste sostuvo que los hechos ameritan un juicio de responsabilidades, procedimiento especial previsto en la legislación boliviana para juzgar a exmandatarios.

La admisión de la proposición acusatoria no implica el inicio automático de un juicio.

La Fiscalía debe evaluar si existen elementos suficientes para presentar un requerimiento acusatorio ante el TSJ y solicitar la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que requiere el voto favorable de al menos dos tercios de los legisladores presentes.

Si el aval no se alcanza, la causa queda archivada en sede parlamentaria; si se aprueba, el expediente vuelve al Ministerio Público para la investigación formal y el eventual juicio oral ante el TSJ.