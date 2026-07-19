Sheinbaum: Mundial 2026 fue una gran celebración de alegría, en donde México fue la mejor sede

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un mensaje tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una final en la que ganó España ante Argentina (1-0).

Por medio de redes sociales, Sheinbaun Pardo calificó el torneo como una celebración de unión entre los pueblos y extendió sus felicitaciones a la selección de España por la obtención del campeonato.

A través de un comunicado, la mandataria reconoció la labor de la ciudadanía mexicana en la organización del certamen, catalogando al país como “la mejor sede”, además de enviar un mensaje de felicitación a la Selección Mexicana por su participación en este evento.

“Terminó la Copa Mundial de Futbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones”, señaló.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, indicó.

La titular del Ejecutivo federal felicitó a España por conquistar el Mundial 2026 por conquistar de manera merecida el título mundial en la final disputada este domingo.

Finalmente, Sheinbaum Pardo resaltó el trabajo conjunto realizado entre las tres naciones organizadoras del Mundial 2026: Canadá, Estados Unidos y México.

“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital