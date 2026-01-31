Sheinbaum: México busca evitar una crisis humanitaria en Cuba

Tijuana, BC., Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que esta medida puede desatar “una crisis humanitaria en la isla de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes”.

Por ello, instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer contacto con el Departamento de Estado para conocer los alcances de esta orden ejecutiva de Trump a fin de determinar en qué medida, mediante el diálogo, se puede evitar esta crisis humanitaria en Cuba, sin que esto afecte a la economía mexicana con mayores aranceles.

Sheinbaum afirmó que México buscará distintas alternativas, “evidentemente en la defensa también de los intereses nacionales, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”.

Durante su conferencia ofrecida en esta ciudad fronteriza, la mandataria precisó que esta medida anunciada por Trump el jueves por la tarde no formó parte de los temas que conversaron durante la llamada telefónica que esa mañana sostuvieron por espacio de 40 minutos. “En ningún momento lo mencionó él y por eso nosotros no tocamos el tema. Es decir, hablamos de la relación México-Estados Unidos, no se tocó el tema de Cuba. Y en la tarde viene esta publicación”.

En este contexto, en una declaración previa que tenía preparada para la conferencia, Sheinbaum enfatizó en que México reafirma, de manera inequívoca, el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional.

Recordó que desde que en 1962 se decretó el embargo de Estados Unidos a Cuba, México fue el primer país que se opuso a esa medida; desde entonces, con independencia de los signos políticos de los diversos gobiernos de México, se ha mantenido una histórica política de solidaridad de la isla, incluyendo los gobiernos de Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Aún con Fox, con aquella histórica frase de “comes y te vas”, se mantuvo una política solidaria hacia Cuba.

–¿Más allá de los alcances del decreto de Trump, México no va a dejar sola a la isla?

–Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Siempre buscar las vías diplomáticas: la no confrontación, el diálogo, distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando ayuda humanitaria a la isla: alimentación y otros insumos, a la isla, al pueblo cubano. Nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, de seguir la solidaridad, siempre con el pueblo cubano.

La Presidenta explicó que para ponderar las dimensiones del respaldo energético que otorga México a Cuba, Petróleos Mexicanos envía menos de uno por ciento de su producción a la isla tanto por la vía de los contratos con el gobierno cubano como por la ayuda humanitaria.

“¿Qué quiere decir la ayuda humanitaria? El petróleo en México, y también en Cuba, y en otros lugares del mundo, se utiliza para los ve­hículos una vez que es refinado, para el transporte o para que funcionen plantas de generación eléctrica. Imaginemos que no hubiera electricidad. Al no haber electricidad, no funcionan los hospitales, no funcionan los refrigeradores, y se genera una situación humanitaria, como decimos, de afectación a la vida de las personas.”