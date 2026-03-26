Abandera IMSS Chihuahua a equipo que lo representará en Mundialito IMSS Futsal Femenil 2026

El evento deportivo nacional se llevará a cabo en Oaxtepec, Morelos, con la participación de los equipos representantes del IMSS en todo el país.

Chihuahua es representado por las deportivas de la UACH, tras haberse coronado a nivel local en este torneo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a través de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, llevó a cabo la ceremonia de premiación del 1° Mundialito IMSS Futsal Femenil 2026, realizado a nivel local, reconociendo el esfuerzo, disciplina y compromiso de los equipos participantes.

Durante el evento se contó con la presencia de autoridades, entre ellas el titular del OOAD Chihuahua, doctor José Antonio Zamudio González, la titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, doctora Beatriz Villasana Luna; así como representantes de las áreas de Prestaciones Sociales, Cultura Física y Deporte, y del Centro de Seguridad Social (CSS) Chihuahua.

En cuanto a los resultados del torneo, el primer lugar fue obtenido por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), seguida por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en segundo lugar, y el Instituto Tecnológico de Monterrey en tercer sitio. También participaron la Universidad Tecnológica de Chihuahua, la Universidad Regional del Norte (URN) y la Universidad del Valle de México (UVM).

En su intervención, las autoridades destacaron la importancia del deporte como una herramienta fundamental para la promoción de la salud, la integración social y el fortalecimiento de valores como el trabajo en equipo, la constancia y la disciplina.

El equipo campeón, representante de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), destacó por su desempeño invicto, acumulando 15 puntos en cinco encuentros disputados, demostrando un alto nivel técnico y táctico, así como valores deportivos que las posicionan como dignas representantes del estado.

Gracias a este logro, el equipo tendrá el honor de representar al OOAD Chihuahua en la etapa nacional del Mundialito IMSS Futsal Femenil 2026, que se llevará a cabo en Oaxtepec, Morelos, consolidándose como embajadoras del deporte femenil de la entidad.

El IMSS Chihuahua refrenda su compromiso con la promoción de la cultura física, la salud y la igualdad de oportunidades, impulsando espacios que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres a través del deporte, creando no solo lugares de cultura sino espacios donde la salud física, mental e integral es prioridad en el IMSS.

–oo0oo–