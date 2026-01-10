Sheinbaum: independencia y soberanía de la patria “no están a negociación”

Petatlán, Gro. Durante su segundo día de gira por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “a México le costó mucho alcanzar su independencia. Por eso siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, pero nunca nos subordinamos, somos dos países iguales”.

En una breve referencia a las relaciones con Estados Unidos en la compleja coyuntura actual dijo que nosotros “negociamos pero hay algo que no está a negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”.

Al encabezar una evaluación de los programas del Bienestar, la Presidenta Claudia destacó que como consecuencia del nuevo modelo de desarrollo que ha contemplado un incremento salarial de 150 por ciento en términos reales y los programas del Bienestar por primera vez en México hay más personas en la clase media que en condiciones de pobreza.

Por la tarde, en Petatlán, la presidenta sostuvo que desde la llegada del movimiento que encabezó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum dijo que a través de la política salarial y los programas sociales se logró que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza en estos años. Bajo el principio de “por el bien de todos primero los pobres”, por primera vez hay más población en condiciones de clase media que en situaciones de pobreza.

Aseguró que en este periodo se rompieron mitos de que si se aumentaba el salario mínimo se dispararía la inflación y se paralizaría la inversión. Ni se ha incrementado la inflación y actualmente se ha logrado récord de inversión extranjera.

Durante una concentración donde una mujer gritaba exigiendo un hospital de especialidades en Petatlán, la mandataria señaló que entre los principios del movimiento está no aprovecharse del poder. “Nada de usar recursos públicos para beneficios personales, nada de que el dinero del pueblo sea para unos cuantos, se va al pueblo en programas sociales”.