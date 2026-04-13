Sheinbaum garantiza Mundial 2026 sin afectaciones pese a amagos de boicot de grupos sociales

Ciudad de México. Pese a que recientemente se han dado diversas manifestaciones en la capital del país, y hasta amagos de grupos sociales de “boicotear” el Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó: “No va a haber ningún problema”.

Interrogada esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional en torno a los riesgos de manifestaciones y bloqueos durante la justa deportiva —que se inaugurará el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México—, la mandataria descartó que las actividades se vean afectadas, aunque afirmó que se garantizarán los derechos a la manifestación, la protesta y la libertad de expresión.

“México es un país libre, democrático, garantizamos independientemente de eventos internacionales, el derecho de manifestación, de protesta, de libre expresión. Lo que hacemos es con la Secretaría de Gobernación es atender a todos”.

Refirió que su administración dialoga y responde a todas las demandas, legítimas o no, porque “aquellos que no necesariamente son legítimas porque se les ha atendido y que de tomas maneras se tienen que atender”.

Insistió en que no habrá afectaciones durante la Copa del Mundo 2026 —que México es coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá—, “va a ser un buen Mundial”.

La jefa del Ejecutivo reveló que en días recientes visitó el estadio Azteca. “Muy bonito lo arreglaron, alrededor del estado, el circuito está la verdad muy iluminado, el sendero para mujeres libres y seguras, muchos murales, el puente peatonal que llega al Azteca ahí estaban muchísimos comerciantes, se les reubico, quedaron bonitos barandales”.