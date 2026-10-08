Sheinbaum: documentos oficiales dan cuenta del carácter injerencista de las agencias estadunidenses

Ciudad de México. Aunque previamente dijo que debería ser muy cuidadosa en sus posturas con respecto a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que existen muchos libros, publicaciones e incluso documentos oficiales que dan cuenta del carácter injerencista de las agencias estadunidenses. Incluso, subrayó, hay documentos propios de estas mismas agencias que acreditan acciones injerencistas como ocurrió recientemente en hechos relacionados con la masacre de Tlatelolco.

A pregunta expresa sobre los duros términos en que se refiere el ex presidente Andrés Manuel López Obrador del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por acciones injerencistas, Sheinbaum dijo que era una postura muy interesante la fijada por López Obrador en su libro Pueblo en episodios como la detención de Ismael El MayoZambada pero, apuntó, ella debe cuidar su relación con Estados Unidos y con todo el mundo.

“Cuando sé que hay injerencia lo digo sin problema pero también tengo que buscar mantener una relación diplomática y cuando no estamos de acuerdo lo decimos y hay un principio básico, el respeto a nuestra soberanía”, dijo.

Al abundar sobre las expresiones de López Obrador en el caso Sinaloa, la Presidenta dijo que en torno a las acusaciones que ha realizado Estados Unidos respecto a esa entidad, su gobierno siempre ha requerido pruebas. Dijo que en contraste, para el gobierno mexicano hay elementos claros en torno al caso Sinaloa pues es un hecho que autoridades estadunidenses recibieron a varios familiares de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

En otro orden, declinó referirse al aniversario de Morena, aunque expresó estar orgullosa de pertenecer a ese movimiento.