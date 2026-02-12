Sheinbaum dice que solicitó información a EU por el cierre del espacio aéreo en El Paso, pero aún no tiene respuesta

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que su gobierno no ha sido informado sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas.

En su conferencia matutina, la mandataria indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya preguntó al país vecino, pero “todavía no tenemos una respuesta”.

“Nosotros no tenemos —información—, como lo dije ayer, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza, y en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial”, señaló.

Sheinbaum insistió en que la administración de Estados Unidos debe ofrecer detalles de esta medida y descartó afectaciones para México.

La presidenta destacó que a lo largo hubo varias versiones sobre los hechos del otro lado de la frontera por parte de la fiscal Pam Bondi y el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Además, señaló que no se reportaron afectaciones en México por el cierre del espacio áereo y sólo se tuvieron en El Paso, Texas.