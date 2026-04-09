Sheinbaum dice estar “orgullosa” de apoyar a Cuba y niega opacidad en envío de ayuda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la política de cooperación internacional de su administración, asegurando que el país mantiene una tradición diplomática de fraternidad y orgullo por el apoyo brindado a naciones hermanas, específicamente al pueblo de Cuba.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que la relación bilateral con la isla se basa en la transparencia y el respeto mutuo, desestimando cualquier señalamiento sobre opacidad en los acuerdos de colaboración. “Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba; al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo enmarcó estas acciones dentro de la histórica doctrina mexicana de asistencia humanitaria, recordando que México ha extendido su mano en momentos críticos a países como Haití, El Salvador, Honduras y Chile, e incluso ha colaborado en el combate de incendios forestales en California, Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo evocó hitos de la diplomacia nacional, como el respaldo del general Lázaro Cárdenas a la República Española y el asilo político brindado a miles de sudamericanos durante las dictaduras militares. Con este pronunciamiento, el Gobierno Federal ratifica que la solidaridad internacional seguirá siendo un pilar fundamental de su política exterior, fundamentada en la historia y los valores humanistas de la nación.