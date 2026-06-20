El hijo mayor de Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños 16 con mariachis y recibe un mensaje de su padre desde el Mundial: “Te amamos”

Mariachis, paella, una fiesta en la piscina y el emotivo mensaje de cumpleaños de Cristiano Ronaldo hicieron que la celebración del cumpleaños 16 del mayor de sus hijos fuera inolvidable, pese a que el delantero está jugando su sexto Mundial.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano, se encargó de organizar la fiesta para celebrar el cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr, quien recibió un mensaje de su padre y de toda la familia.

“Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos”, escribió Georgina en la publicación de Instagram del video de la fiesta.

El cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr. fue el 17 de junio, el mismo día en que Portugal jugó su primer partido del Mundial de 2026.

En medio de las celebraciones, Junior y sus amigos interrumpieron la fiesta para ver el partido de Portugal contra la República Democrática del Congo que terminó con empate 1-1.

Georgina Rodríguez decoró el jardín familiar con globos, detalles personalizados y toques festivos creados especialmente para él, pero el detalle más especial fue cuando entró un grupo de mariachis para amenizar la fiesta.