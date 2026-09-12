Sheinbaum defiende la educación pública: seis escuelas del sector, las mejor evaluadas en prueba PISA

Mérida, Yuc.- Tras señalar que “ninguna élite puede definir el presente y destino” de México, sino solo el pueblo, la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo llamó a defender la educación pública, al destacar que seis escuelas de este sector mexicano tuvieron la mejor calificación en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La educación “es buena gracias al magisterio nacional, claro que siempre es perfectible y hay que seguir avanzando, pero en esa prueba se reconoce a México como uno de los mejores lugares donde los maestros ayudan a sus estudiantes” y donde éstos “tienen más deseo de aprender. Esa es la educación pública de México, que siempre hay que defender y hay que apoyarla con becas para las niñas y los niños”, subrayó al continuar su gira “Honestidad y resultados”.

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Recordó que en el periodo neoliberal, donde la educación era considerada como “una mercancía”, decían que las escuelas públicas “eran malas, y en esta prueba Pisa, que tiene muchos problemas porque no se puede evaluar igual a todos los niños del mundo, porque cada uno tiene una realidad distinta, salió que las escuelas que tuvieron mejor calificación fueron las escuelas públicas, no las escuelas particulares”.



Subrayó que “seis escuelas públicas tuvieron las mejores calificaciones”, después de que en gobiernos neoliberales “se dedicaron a decir: los maestros de México son muy malos porque están sindicalizados. No, defienden sus derechos derechos. Claro que hubo abuso durante muchos años y corrupción, pero no tiene que ver con que defiendan sus derechos”.

La mandataria también defendió que los programas de bienestar son derechos. “Es un derecho recibir una pensión”, al igual que otorgar becas a los estudiantes.

“Nos critican, dicen ‘deberían darse becas solo a los estudiantes que tienen buenas calificaciones”, por supuesto que “tienen que poner dedicación para el estudio y las familias deben promoverlo”, pero no debe haber diferencias entre los alumnos, y los padres y madres se sienten ayudados por el gobierno y las niñas y los niños se sienten, dijo, reconocidos por estudiar.

Por eso todos los estudiantes de educación básica tienen beca, así como los de preparatoria “y este año a los de primaria y secundaria les dimos un apoyo para útiles escolares”.

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La mandataria también reiteró que la soberanía dimana del pueblo. “Sólo el pueblo de México puede definir su presente y su destino, ninguna élite, ningún extranjero. Eso es nuestra historia. Eso es lo que somos. Ese es el corazón del pueblo”.



Y a lo largo de su historia ha luchado, agregó, por la independencia, la soberanía, por la libertad, por la igualdad, por la justicia social.