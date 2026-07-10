Sheinbaum confirma que Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos, tiene adeudo por proceso de venta de Agronitrogenados

Ciudad de México. Con base en información que le proporcionó la Fiscalía General de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el ex presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira aún tiene un adeudo del proceso legal que se le sigue por irregularidades en la operación de venta de la planta de Agronitrogenados.

En conferencia explicó que el gobierno federal continuará en su pretensión de que se alcance la reparación total del daño provocado por Ancira quien, confirmó, se fue a vivir a Estados Unidos.

El pasado 07 de julio, se dio a conocer en la mañanera, que se reactivó la orden de aprehensión en contra del ex director de Altos Hornos de México (AHMSA) Alonso Ancira, involucrado también en el presunto fraude de Agronitrogenados.