Hombre en situación de calle resulta lesionado tras ser atropellado en la colonia Insurgentes

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, en situación de calle, resultó lesionado luego de ser atropellado por una conductora cuando se encontraba sentado sobre la banqueta, en el cruce de las calles Francisco de Goya y Diego Rivera, en la colonia Insurgentes.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven conducía un vehículo Nissan Sentra y presuntamente no se percató de la presencia del hombre, por lo que terminó arrollándolo, ocasionándole una lesión en la pierna derecha con posible fractura.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica, mientras que agentes de la Policía Vial se hicieron cargo de levantar el reporte correspondiente y realizar el peritaje para determinar las responsabilidades del accidente.