Conductor derriba poste tras perder el control de su camioneta en la prolongación Teófilo Borunda

El conductor de una camioneta GMC Sierra protagonizó un aparatoso accidente sobre la prolongación Teófilo Borunda, a la altura de la Universidad del Valle de México (UVM), luego de perder el control de la unidad cuando circulaba en sentido de oeste a este.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta sufrió la salida del neumático delantero derecho, lo que provocó que el conductor abandonara la carpeta asfáltica e impactara contra la barrera metálica de contención y posteriormente contra un poste, el cual fue derribado. La unidad quedó a punto de volcar tras el fuerte choque.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al conductor, mientras que elementos de la Policía Vial se encargaron de levantar el reporte correspondiente y realizar el peritaje para determinar las causas del accidente.