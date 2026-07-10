Brindan Fiscalía Sur y CEAVE atención integral a los habitantes del poblado Cinco Llagas

• Participan además la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional

Como parte de la Mesa Interinstitucional de Desplazamiento y por instrucciones de la Gobernadora Maru Campos Galván, así como del Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Estado, Francisco Sáenz Soto, se realizó una jornada de atención integral en la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La visita se realizó en coordinación con autoridades de seguridad como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de que la reunión se realizara con seguridad.

La intervención fue encabezada por el Fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos y la Comisionada Estatal de la CEAVE, Norma Ledezma Ortega, quienes acudieron para atender de manera directa las necesidades de la población.

Como parte de las acciones, personal de la Fiscalía recibió denuncias relacionadas con hechos posiblemente constitutivos del delito de robo, además de proporcionar orientación jurídica a las personas afectadas.

En tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) entregó apoyos alimentarios y artículos de higiene personal a las familias de la comunidad.

Durante el recorrido y las entrevistas realizadas con los habitantes, se identificaron diversas necesidades prioritarias, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad en la zona, la disponibilidad permanente de servicios médicos y la continuidad de los apoyos institucionales.

Como resultado de la intervención, se recabaron 7 denuncias y se brindó asesoría directa a los afectados; se realizaron 63 entrevistas a núcleos familiares provenientes de las localidades de La Minita, El Cajoncito y Cinco Llagas y se realizó la entrega de despensas, kits de higiene personal y apoyos específicos para la niñez, como alimentos nutritivos, dulces y juguetes.

En su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, la titular de CEAVE, Norma Ledezma, sostuvo una audiencia abierta con los pobladores, a quienes señaló: “Estamos aquí porque nuestra prioridad es escuchar a cada familia sin intermediarios. No están solos; nuestro compromiso es firme y permanente. La presencia busca no solo atender la emergencia, sino trabajar de la mano con las familias para restablecer sus condiciones de bienestar y garantizar el acceso pleno a sus derechos”.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener una presencia activa en las zonas vulnerables de la entidad, priorizando la atención de las víctimas y la restitución de la tranquilidad para las familias chihuahuenses.