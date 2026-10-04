Sheinbaum: aumento de 154% a salario mínimo permitió capitalizar a Infonavit con 1.1 bdp, afirma en Veracruz

Veracruz, Ver. La presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó que el aumento de 154 por ciento al salario mínimo, a partir de 2018, ha capitalizado el Fondo de Vivienda, que actualmente suma un billón 140 mil millones de pesos, según informó el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza.

Sheinbaum Pardo celebró que a nivel nacional se tiene un avance de 43 por ciento de construcción de vivienda, de una meta sexenal de un millón 200 mil.

“¡Qué más felicidad que entregar la llave de una vivienda, de una casa propia para las familias de escasos recursos de nuestro país!, expresó.

Subrayó que “entre el presidente, (Andrés Manuel) López Obrador y nosotros, el salario mínimo ha aumentado 154 por ciento en términos reales. En 2018 era de dos mil 800 pesos mensuales y hoy es de más de nueve mil 500 y va a seguir aumentando por encima de la inflación”

Y “ya lo dice la Constitución que nunca más gobiernos que no aumenten el salario. Ahora todos los presidentes tienen que incrementarlo por encima de la inflación del año anterior para que siga aumentando el poder adquisitivo”.

Como parte de los avances, en su gira por esta entidad, también dio ejemplos de las restructuraciones que han hecho de créditos impagables.

Entre otros, mencionó que “Leobardo pidió de crédito 67 mil pesos; ya había pagado 225 mil pesos y debía un millón 200 mil pesos. Puro atraco”, expresó. Ahora no debe nada.

Romero Oropeza precisó que de la meta sexenal, tienen 479 conjuntos habitacionales aprobados en el país. “Esto significa 556 mil viviendas”.

Subrayó que Infonavit hoy tiene una situación financiera muy buena por la política de fortalecimiento al salario mínimo que inició en el sexenio de anterior.

“Y vuelve el creador a bendecir este país y llega a la doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, (que) no se quedó atrás en la política salarial. Al contrario, se fue con todo y en el primer año de su gobierno aumentó el salario mínimo muy por arriba de la inflación, 12 por ciento y en el segundo año 13 por ciento”.

Mencionó que López Obrador recibió el fondo de vivienda con 140 mil millones de pesos. “Parece mucho dinero, pero era casi la quiebra financiera del Infonavit, porque ahí está todo el ahorro de todos los trabajadores. A nosotros (actual sexenio) nos entregó 780 mil millones y hoy tenemos en el fondo de vivienda un billón 140 mil millones de pesos”.

Entonces “tiene dinero el Infonavit y con ese dinero se están financiando todas estas viviendas y estamos evitando que el costo financiero impacte su precio, porque estas viviendas valen un millón 200 mil pesos, pero las estamos entregando prácticamente a la mitad de su costo a los trabajadores que menos ganan”.

Señaló que al inicio del actual gobierno también se encontraron cuatro millones 856 mil créditos impagables en el Infonavit, que se generaron en gobiernos neoliberales, y hoy todos están restructurados.

Además, indicó que por instrucción presidencial están liberando escrituras de manera gratuita a quien ya concluyeron con el pago de su crédito.

Por su parte Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manifestó que el programa de vivienda para el bienestar es histórico “porque nunca en este país se había construido vivienda focalizada total y absolutamente para las familias que menos tienen”.

Estamos “recuperando la capacidad del Estado para que la vivienda deje de ser una mercancía y sea un derecho”.

Recordó que en Veracruz, la meta para este sexenio son más de 107 mil viviendas nuevas. A la fecha 63 mil 896 ya están comprometidas, lo que significa 59 por ciento de avance.