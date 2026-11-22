Un choque por alcance entre dos vehículos se registró sobre la avenida 20 de Noviembre, en el cruce con la calle 59, justo en el tramo de las curvas, donde una camioneta Ford Ranger de color blanco impactó contra la parte trasera de un automóvil Ford Focus de color dorado.



De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos circulaban de este a oeste, cuando la conductora del Focus frenó de manera constante, situación de la que presuntamente no se percató el conductor de la pickup, quien terminó por impactarla. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el percance dejó cuantiosos daños materiales.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para recabar la información correspondiente y elaborar el croquis que permita deslindar responsabilidades.