H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 21 de noviembre de 2026.- Gracias a las investigaciones realizadas por personal de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró detener a un hombre presuntamente relacionado con diversos robos a establecimientos comerciales de la ciudad.

A partir de videograbaciones de un robo ocurrido el pasado 19 de noviembre en una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las calles Aldama y 31, los agentes lograron obtener la identidad del probable responsable y con apoyo de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) y mediante labores de campo, establecieron una posible zona de búsqueda, logrando ubicarlo en el cruce de las calles Mariano Samaniego y Donato Guerra, en la colonia San Rafael.

De esta manera, se localizó y detuvo a quien dijo llamarse Alan Gabriel Z. V., quien fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su registro, además de darse aviso a la Fiscalía General del Estado para continuar con las diligencias correspondientes. Cabe destacar que el detenido es investigado por su presunta participación en otros robos a locales comerciales sin violencia, entre ellos:

•⁠ ⁠28 de octubre: Bodega de Flores.

•⁠ ⁠15 de noviembre: Tienda Circle K.

•⁠ ⁠17 de noviembre: Tortillería.

•⁠ ⁠19 de noviembre: Tienda Circle K.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.