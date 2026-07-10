Sheinbaum: acuerdo de EU con facciones del cártel de Sinaloa para capturar a ‘El Mayo’ provocó violencia

No se tolerará que agencias extranjeras operen en México porque representa una injerencia, una violación a la soberanía, y en Sinaloa “se prueba” que cuando “se toman acuerdos con un grupo delincuencial, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, frente a otro grupo, genera una traición interna y violencia”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa, señaló que por las evidencias que hay “llevar a un delincuente secuestradocon la presunta participación” de ese país, provocó la división interna en el Cártel de Sinaloa y generó “mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país”.

Ante ello, llamó a las agencias y al gobierno estadunidense a que “es mejor coordinarnos, es mejor colaborar” en el marco de la ley. “Los resultados siempre son mejores cuando colaboramos, que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía” y pidió que la cooperación y coordinación sea con los gobernadores de las 32 entidades, sin politizar.

Puso como ejemplo que Chihuahua -ante la controversia por la colaboración con la CIA- “ha disminuido los delitos, pero hoy es de los estados que más homicidios tiene”.

Entonces, insistió en la mañanera, es mejor colaborar, “no importa el partido que sean, porque nosotros no politizamos lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia, y trabajamos muy bien con prácticamente todos los gobernadores”.

La Presidenta subrayó que en Sinaloa, por las evidencias que hay, se provocó “un conflicto al interior del Cártel de Sinaloa, por la traición de un miembro de ese grupo a otro, a través de lo que presumimos fue una injerencia en nuestro país sin información al gobierno mexicano”.

Para nosotros “la injerencia y aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados, al contrario, genera más violencia. Ya se probó en el caso de Felipe Calderón y ahora en Sinaloa”.

Afirmó que por supuesto El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos deben estar detenidos porque hay pruebas. “Nadie está defendiendo a ningún narcotraficante, jamás lo haríamos porque nosotros no hacemos acuerdos como los que hizo Calderón en su momento”. Porque “Calderón protegió al Cartel de Sinaloa frente a otros grupos y se provocó más violencia”, subrayó.

A Estados Unidos le dijo que la colaboración “da resultados” y citó la disminución en 70 por ciento de la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos, “desde que llegamos nosotros, por el esquema de colaboración e información conjunta que tenemos en el marco de respeto a nuestras soberanías. “Ellos incluso han hecho incautaciones de armas, a petición nuestra que estamos presionando permanentemente”.

Si el Estado Mexicano hubiera detenido a esos delincuentes, “el resultado sería distinto. Por eso nuestra insistencia de que hay una contradicción en las versiones” sobre el operativo para detener a El Mayo Zambada. Una dice que “de casualidad llegaron estos dos delincuentes (ese capo y Joaquín Guzmán López) a la frontera con Estados Unidos, y otra del propio FBI, que pone la avioneta en la que llegaron en una feria como si fuera su operación”.

Y al decir “fue mi operación, quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad. Entonces, al menos hay una contradicción, ya la fiscalía determina si eso lleva algún asunto de denuncia penal”.

La Presidenta dijo que no ha planteado hablar con el mandatario de Estados Unidos sobre la participación de agencias de su país, particularmente el FBI, en el operativo para detener a El Mayo Zambada, pero “lo podemos hacer”.

En este momento, “lo estamos planteando a través de la Fiscalía (General de la República) y del Departamento de Justicia, que son las contrapartes para poder hablar de ello; en todo caso lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer”.