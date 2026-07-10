Preocupa a vecinos operativo policial en parque de Los Arcos

Vecinos de la colonia Los Arcos expresaron su preocupación por un operativo de revisión de vehículos realizado por elementos de seguridad en el parque de la colonia, mientras otro grupo de agentes efectuaba recorridos pedestres por las calles del sector.

Los habitantes señalaron que la inconformidad surgió debido a que el despliegue se llevó a cabo cuando el parque se encontraba lleno de niños y adolescentes, por lo que consideran que concentrar a los elementos en esa área representa un riesgo en caso de que se registre algún hecho violento.

Además, padres de familia indicaron que observaron a los agentes acercarse a algunos menores de edad para hacerles preguntas, aunque dijeron desconocer el motivo de estas acciones. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el objetivo del operativo.