Carambola deja cuatro lesionados en la carretera Chihuahua-Aldama

Un aparatoso choque por alcance derivó en una carambola sobre la carretera Chihuahua-Aldama, casi en el acceso al fraccionamiento Romanza, en sentido de Chihuahua hacia Aldama, dejando al menos cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Ford Lobo impactó por alcance a un Nissan Sentra, el cual fue proyectado contra un Nissan March y posteriormente contra un Nissan Versa, provocando cuantiosos daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a por lo menos cuatro personas lesionadas en el lugar, mientras que elementos de la Policía Municipal aseguraron al conductor de la camioneta Ford Lobo, señalado como presunto responsable del accidente. Agentes de la Policía Vial quedaron a cargo de elaborar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.