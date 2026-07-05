El grito homofóbico aparece en el México vs Inglaterra y por tercer juego consecutivo del Tri en el Mundial 2026

El grito homofóbico apareció este domingo durante el juego entre México e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026

Cabe destacar que esta es la tercera ocasión consecutiva que se escucha en un juego del Tri en la justa veraniega, todos en el Estadio Azteca tras Chequia (fase de grupos) y Ecuador (Dieciseisavos de Final).

Hoy, en el ocaso del primer tiempo, la afición tricolor lanzó dos veces el “Ehh, pu…” sobre el guardameta visitante Jordan Pickford; pese a ello no se activó el protocolo de suspensión.

Más tarde, en la segunda mitad, justo al 56′, el público reincidió en la acción homofóbica, la cual se repitió en otras ocasiones.