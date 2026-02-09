Shakira sufre caída en pleno concierto en El Salvador y continuó el show como una verdadera profesional

Shakira se cayó durante su gira en El Salvador, pero se levantó de inmediato y siguió con su show.

La cantante colombiana Shakira , de 49 años, sufrió una fuerte caída durante un concierto en El Salvador mientras interpretaba “Si Te Vas”, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. En redes sociales se compartió el momento donde se observa cómo se levanta rápidamente y continúa el espectáculo, tranquilizando a sus fans y demostrando su profesionalismo sobre el escenario.

Una caída en el escenario

Shakira, de 49 años, sufrió una fuerte caída durante un concierto este fin de semana en El Salvador, mientras interpretaba su canción Si Te Vas como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. El incidente ocurrió en la capital del país y fue la propia cantante quien compartió el momento en sus historias de Instagram.

En el video se observa cómo la artista se levanta rápidamente, se ríe y continúa su presentación, mientras el público responde con aplausos y gritos de apoyo. Además, tranquilizó a sus seguidores al asegurar que no se preocuparan, afirmando que está “hecha de goma”.

Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

No es la primera vez que Shakira se sufre una caída en pleno escenario

Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

Este no es el único accidente que la cantante ha tenido durante su gira. En mayo pasado, también sufrió una caída durante un concierto en Montreal. En esa ocasión, compartió el video del momento y escribió: “Como digo… ¡nadie se salva de las caídas!”, demostrando su actitud positiva ante el incidente.

Una gira marcada por su nueva etapa personal

La gira Las Mujeres Ya No Lloran continuará este mes con presentaciones en Ciudad de México, Jordania y Abu Dabi, antes de concluir en Arabia Saudita en abril. El tour acompaña el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, el cual aborda principalmente su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien estuvo casada durante 11 años.