Shakira deja atrás el pasado y reconoce el papel de Piqué en su vida: “Siempre le estaré agradecida”

A pesar de la mediática ruptura, Shakira habló con cariño sobre Piqué y reconoció la importancia del exfutbolista en su vida y en su experiencia como mamá.

Después de años marcados por canciones llenas de indirectas y una de las separaciones más mediáticas del espectáculo, Shakira sorprendió al hablar con cariño y gratitud sobre Gerard Piqué, dejando claro que, pese al difícil final de su relación, reconoce la importancia que tuvo en su vida y en la familia que formaron juntos.

Shakira reconoce el papel de Gerard Piqué en su vida

Shakira dejó claro que, pese a todo lo vivido tras su separación de Gerard Piqué, sigue sintiendo agradecimiento hacia el exfutbolista por el papel que tuvo en su vida y en la formación de su familia.

Shakira y Gerard Piqué (Getty Images)

En una entrevista con The Times de Londres, la intérprete de “Hips Don’t Lie” habló sobre la relación que mantiene actualmente con el papá de sus hijos y aseguró que no guarda rencor: “Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”, declaró la artista colombiana.

La cantante y el exjugador del FC Barcelona mantuvieron una relación durante más de una década y tienen dos hijos en común, Milan y Sasha. Tras anunciar su separación en 2022, la expareja acaparó titulares internacionales debido a la mediática ruptura y a las canciones que Shakira lanzó mientras atravesaba “su momento más oscuro”.

Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué (Getty Images)

“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre”, recordó. “He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia, o al menos más fuerte”.

“Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es cierto. Es asombroso descubrir que los seres humanos tenemos una resiliencia a la que podemos recurrir en cualquier momento de nuestras vidas. A veces, a través de las dificultades y el dolor, descubrimos nuestra fortaleza. El sufrimiento a veces nos hace mejores personas, nos enseña a valorar a nuestros amigos y su apoyo”.

Finalmente reconoció que las experiencias más difíciles de su vida terminaron convirtiéndose en grandes lecciones: “El sufrimiento a veces te hace mejor persona, te hace valorar a tus amigos y el apoyo”, agregó. “La vida a veces puede ser una mierda, pero también es hermosa y está hecha de luces y sombras”.

Shakira (Instagram)

“Agradezco a la vida por cada momento, los brillantes y los oscuros, a las personas que me han hecho sufrir porque se han convertido en mis maestros y me han enseñado lecciones, lecciones muy valiosas”, aseguró.

Shakira no tiene tiempo para el amor

Shakira aseguró que, en este momento de su vida, su atención está completamente puesta en sus hijos y en su carrera profesional, por lo que no contempla iniciar una relación sentimental.

“Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, declaró la artista colombiana en la entrevista.

Shakira (AFP)

La intérprete también confesó que atraviesa una etapa de crecimiento personal y satisfacción profesional, enfocada en disfrutar tanto de su trabajo como de su independencia.

“Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”, expresó.