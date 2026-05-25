Pasará 13 años en prisión por delitos sexuales que cometió en Riberas de Sacramento

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años y 4 meses de prisión, dictada en contra de Alán Abraham O. M., tras ser declarado penalmente responsable de violación, en un juicio oral.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales demostraron con testimoniales y pruebas periciales que el ahora sentenciado, agredió sexualmente a una adolescente en hechos ocurridos el 10 de septiembre del 2023, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Riberas del Sacramento, en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, valoró el material probatorio para dictar el fallo condenatorio y la sentencia en contra de Alán Abraham O. M.

Cabe mencionar que fue detenido el 20 de marzo del 2024, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia San Rafael de la ciudad de Chihuahua.