Detiene AEI Zona Sur a imputado por violencia familiar en Guachochi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Edgar C. C., de 35 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar agravada.

De acuerdo con la investigación ministerial, agredió física y verbalmente a su pareja sentimental, así como a su hijo menor de edad, por no darle dinero para comprar drogas, en hechos registrados el 05 de marzo del presente año, en un domicilio ubicado en la colonia Centro, en el municipio de Guachochi.

La detención de Edgar C. C., fue este lunes 25 de mayo, y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia le formularán imputación.

Con el trabajo de los investigadores ministeriales, se logra poner ante la autoridad a los probables responsables de estos delitos que atentan contra las mujeres y sus familias, a quienes se les garantiza protección y seguridad bajo los protocolos de género con que cuenta la justicia chihuahuense.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).